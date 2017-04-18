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Курган

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Публикации за 18.04.17

Минсельхоз РФ поможет в развитии АПК Зауралья

Минсельхоз РФ поможет в развитии АПК Зауралья

Министерство сельского хозяйства РФ совместно с правительством Курганской области разработают стратегию развития АПК региона на ближайшие 5 лет с использованием мер господдержки. Об этом накануне сообщил директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин.

Он напомнил, что на прошлой неделе в Зауралье побывали представители Министерства сельского хозяйства страны. По итогам визита был составлен план совместных действий.

В частности, отметил Пугин, в него входит ускоренное развитие животноводства, а также

поддержка всех инициатив, связанных с продвижением проекта «Восточная зона территориального развития». Также в плане – мероприятия по развитию мясопроизводства и переработки.

«В целом итоги выездного совещание Минсельхоза многообещающие. Но главное, что было озвучено: инициатива по развитию АПК должна исходить от нас», – подчеркнул Сергей Пугин.

Первые шаги в рамках совместного плана по развитию агропромышленного комплекса уже сделаны, подчеркивают в пресс-службе губернатора области. В частности, уже подписаны соглашения о сотрудничестве с ЗАО «Русагротранс» и ЗАО СП «Брянсксельмаш».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.04.17

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