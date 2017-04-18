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Курган

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Публикации за 18.04.17

Губернатор Зауралья выступит с докладом на заседании Госсовета

Губернатор Зауралья выступит с докладом на заседании Госсовета

Сегодня губернатор Курганской области Алексей Кокорин работает в Великом Новгороде, где запланировано заседание президиума Государственного Совета по вопросу «О национальной системе защиты прав потребителей». Его проведет Президент РФ Владимир Путин.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, на заседании будут рассмотрены вопросы эффективности национальной системы защиты прав потребителей и разработки стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.

Ожидается, что после основного доклада Президента РФ Владимира Путина выступит Алексей Кокорин, который представит развернутый анализ наиболее острых проблем, поднятых в ходе подготовки президиума Госсовета.

Напомним, Алексей Кокорин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова возглавили рабочую группу по подготовке доклада к президиуму Госсовета. В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти, главы ряда российских регионов, представители общественных объединений, экспертного и предпринимательского сообщества.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.04.17

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