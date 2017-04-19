NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 19.04.17

В Зауралье лихач сбил двух девушек

В Зауралье лихач сбил двух девушек

В Зауралье в Мокроусовском районе в аварии пострадали две девушки. Происшествие произошло около 21.40 часов по местному времени 17апреля.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, ЧП произошло в районе дома №43 по улице Коммунальная. 35-летний житель районного центра на автомобиле ГАЗ-3110 гнал на скорости, не соответствующей условиям движения. В какой-то момент он допустил наезд на двух девушек 16 и 18 лет, которые шли по краю проезжей части. В результате происшествия пешеходы получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

В ходе разбирательства по факту ДТП водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.04.17

В Зауралье упала рождаемость. / Минсельхоз РФ поможет в развитии АПК Зауралья. / В Зауралье заложат камень в честь основателя машиностроения. Торжественные мероприятия продлятся два дня.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter