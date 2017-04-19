В Зауралье лихач сбил двух девушек

Публикации за 19.04.17

В Зауралье в Мокроусовском районе в аварии пострадали две девушки. Происшествие произошло около 21.40 часов по местному времени 17апреля.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, ЧП произошло в районе дома №43 по улице Коммунальная. 35-летний житель районного центра на автомобиле ГАЗ-3110 гнал на скорости, не соответствующей условиям движения. В какой-то момент он допустил наезд на двух девушек 16 и 18 лет, которые шли по краю проезжей части. В результате происшествия пешеходы получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

В ходе разбирательства по факту ДТП водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.04.17

В Зауралье упала рождаемость. / Минсельхоз РФ поможет в развитии АПК Зауралья. / В Зауралье заложат камень в честь основателя машиностроения. Торжественные мероприятия продлятся два дня. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»