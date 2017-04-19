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Курган

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Публикации за 19.04.17

В Зауралье упала рождаемость

В Зауралье упала рождаемость

В 1 квартале 2017 года в Зауралье на свет появились 2253 малыша, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество новорожденных двоен также сократилось. Родителями двоих малышей сразу стала 21 пара, в то время как в первом квартале 2016 года их насчитывалось 30. Об этом свидетельствуют данные поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования РФ.

По информации регионального отделения Фонда, в то же время в Зауралье растет число женщин, ставших мамами после 40 лет, и количество многодетных мам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 24% и 5% соответственно.

А вот средний размер пособий молодым родителям, выплачиваемых Курганским региональным отделением Фонда социального страхования, в 2017 году вырос. Сегодня, уходя в отпуск по беременности и родам, официально трудоустроенная жительница Курганской области в среднем получает пособие в размере 77 тысяч рублей. В 2016 году размер данной выплаты был меньше на 7,8%. Средний размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет увеличился на 12% и составил 7,3 тысячи рублей.

Курган, Марианна Шведова

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