Жители Зауралья «отвоевали» у продавцов более 1,5 млн рублей / Помог Роспотребнадзор

Публикации за 19.04.17

В первом квартале года в Управление Роспотребнадзора по Курганской области поступило 346 обращений жителей с жалобами на нарушения их прав как потребителей. Большая часть жалоб касается нарушений прав в сфере розничной торговли (более 30%), в 14,4% случаях речь идет о предоставлении ненадлежащих жилищно-коммунальных услуг, в 6,1% – оказания финансовых услуг.

С начала года ведомством в судебные органы направлено 51 исковое заявление в защиту прав граждан. Среди них шесть исков о взыскании неустойки за нарушение сроков сдачи объекта долевого строительства жилья, причиненного материального ущерба, компенсации морального вреда. Два иска подано в защиту нарушенных прав граждан при оказании туристских услуг.

По состоянию на 18 апреля 26 исковых заявлений удовлетворено, 25 находятся в стадии рассмотрения.

По данным пресс-службы ведомства, всего по судебным делам с участием Управления Роспотребнадзора по Курганской области, в том числе по искам, направленным ранее, и рассмотренным в 1 квартале 2017 года, в пользу потребителей присуждено более 1 млн 600 тысяч рублей.

Работа в данном направлении продолжается.

Курган, Марианна Шведова

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