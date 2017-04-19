Четыре зауральских завода показали резкий рост промышленного производства

Публикации за 19.04.17

В марте 2017 года индекс промышленного производства в Курганской области составил 107,7% пол сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сфере обрабатывающих производств этот индекс превысил 100% план на 10,9%. Таковы данные, опубликованные пресс-службой главы Зауралья.

Источник отмечает, весомую долю в рост индекса промпроизводства внесло производство готовых металлических изделий и производство машин и оборудования. Лучшие показатели у АО «НПО «Курганприбор» – 259,6 %, ОАО «Завод «Старт» – 163,1%, ОАО «ШААЗ» – 140,5%, ЗАО «Катайский насосный завод» – 140%.

Отмечается и рост транспортных грузовых перевозок. Грузооборот автотранспортных предприятий за январь-февраль 2017 года вырос на 68% по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю. За два месяца перевезено 510 тысяч тонн грузов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.04.17

Жители Зауралья «отвоевали» у продавцов более 1,5 млн рублей. Помог Роспотребнадзор. / В Зауралье лихач сбил двух девушек. / В Зауралье упала рождаемость. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»