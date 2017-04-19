NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 19.04.17

Четыре зауральских завода показали резкий рост промышленного производства

Четыре зауральских завода показали резкий рост промышленного производства

В марте 2017 года индекс промышленного производства в Курганской области составил 107,7% пол сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сфере обрабатывающих производств этот индекс превысил 100% план на 10,9%. Таковы данные, опубликованные пресс-службой главы Зауралья.

Источник отмечает, весомую долю в рост индекса промпроизводства внесло производство готовых металлических изделий и производство машин и оборудования. Лучшие показатели у АО «НПО «Курганприбор» – 259,6 %, ОАО «Завод «Старт» – 163,1%, ОАО «ШААЗ» – 140,5%, ЗАО «Катайский насосный завод» – 140%.

Отмечается и рост транспортных грузовых перевозок. Грузооборот автотранспортных предприятий за январь-февраль 2017 года вырос на 68% по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю. За два месяца перевезено 510 тысяч тонн грузов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.04.17

Жители Зауралья «отвоевали» у продавцов более 1,5 млн рублей. Помог Роспотребнадзор. / В Зауралье лихач сбил двух девушек. / В Зауралье упала рождаемость.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter