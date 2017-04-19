Река Ик под Курганом вышла из берегов / Тобол продолжает расти

Публикации за 19.04.17

Река Ик под Курганом вышла из берегов. Об этом редакции NDNews рассказал читатель, который прислал подтверждающие слова снимки.

«В деревне Редькино Белозерского района Ик вышел из берегов, хотя такое бывает только в самый пик паводка», – написал Александр, добавив, что вода продолжает прибывать. Населенный пункт, напомним, находится в 15 км от Кургана (по направлению в сторону Тюмени).

В то же время в разделе «Паводок – 2017», который открыт на сайте правительства области, информации о поведении реки в том направлении нет. Здесь обозначены только крупные населенные пункты, которые находятся под угрозой подтопления, а река Ик в мониторинге не отражена.

По данным на 19 апреля, самый большой рост отмечен под Курганом. Тут Тобол поднялся на 41 см, достигнув отметки 420 см. Под Звериноголовским – плюс 4 см, рост уровня воды в реке Исеть под Мехонским составил 7 см. В остальных местах, подлежащих мониторингу, отмечено снижение уровня воды. Напомним, в этом году в Зауралье к паводку начали готовиться заблаговременно. Сейчас одной из задач является не только размещение людей на случай затопления их участков и домов, но и контроль качества подаваемой населению воды. По состоянию на 17 апреля в регионе исследовано 75 проб по микробиологическим показателям и 20 проб по санитарно – химическим показателям. Все они соответствуют нормативам, сообщают в Управлении Роспотребнадзора.

В то же время в ведомстве предупреждают, что, несмотря на низкую вероятность прорыва плотин, есть риск повреждения сбросных устройств и водовыпусков дамб из-за их ветхости.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.04.17

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