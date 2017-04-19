Зауральские полицейские изъяли контрафактный табак на 1,6 млн рублей

Публикации за 19.04.17

В Курганской области полицейские изъяли из оборота крупную партию табачных изделий сомнительного происхождения. Склад сигареты был обнаружен в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из гаражно-строительных кооперативов города Петухово.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, владелец гаража хранил в нем 27 тысяч пачек табачной продукции, на которой отсутствовали специальные (акцизные) марки. Выяснилось, что сигареты он хранил с целью дальнейшей продажи. В общей сложности, стоимость изъятых табачных изделий составила 1600000 рублей.

В настоящее время в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.04.17

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