В Зауралье осудили сотрудников автодорнадзора

Публикации за 19.04.17

В Кургане вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух сотрудников Управления государственного автодорожного надзора региона. Они признаны виновными в мелком взяточничестве, а один из них стал фигурантом и дела об использовании заведомо подложного документа.

Как было доказано в суде, в 2015 году предприимчивые чиновники получали как вместе, так и по отдельности, взятки в суммах от 1 до 2 тысяч рублей от водителей большегрузов, осуществляющих междугородние автоперевозки, за непроведение проверок на предмет превышения предельно допустимой массы.

А один из чиновников и вовсе работал в Управлении незаконно. Выяснилось, что еще до 2001 года он купил под­ложный диплом о высшем образовании, свидетельствующий о якобы окончании им высшего учебного заведения по специально­сти «автомобили и автомобильное хозяйство», который и предъявил в отдел кадров ведомства.

Преступная деятельность должностных лиц была пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Курганской области, позволивших задержать злоумышленников с поличным.

В дальнейшем начальнику УГАДН по региону следственными органами было внесено представление, по результатам рассмотрения которого один из инспекторов, представивший подложный документ об образовании, был уволен. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен ведущий специалист-эксперт, не организовавший должным образом проверку достоверности представляемых документов об образовании.

Приговором суда осужденным по совокупности преступлений назначено наказание в виде денежного штрафа в размере 60 и 50 тысяч рублей соответственно.

Приговор в законную силу не вступил.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.04.17

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