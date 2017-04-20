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Курган

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Публикации за 20.04.17

Курганцы предлагают принести цветы к месту смерти 7-летнего мальчика

Курганцы предлагают принести цветы к месту смерти 7-летнего мальчика

Накануне около 20-00 по местному времени в Кургане на перекрестке улицы Дзержинского и проспекта Машиностроителей произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и ребенка. Мальчик погиб на месте.

Как стало известно корреспонденту NDNews, и мальчик, и автобус двигались на зеленый свет. Ребенок был сбит на пешеходном переходе в тот момент, когда ПАЗ, двигавшийся по 32-му маршруту, поворачивал направо.

В группе «Интересный Курган» тем временем жители выложили призыв принести цветы и игрушки на место гибели мальчика. «Чтобы каждый водитель, проезжая данный перекресток 100 раз подумал, а стоит ли ехать на мигающий или превышать скорость», – поясняют они.

Курган, Марианна Шведова

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