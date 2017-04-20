Экс-начальника зауральской полиции приговорили к условному сроку

Публикации за 20.04.17

Накануне Курганский областной суд огласил обвинительный приговор бывшему начальнику регионального УМВД России Игорю Решетникову. Экс-полицейский признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

В суде удалось доказать, что Решетников, возглавляя с 2011 года УМВД по Курганской области, и зная о том, что его сотрудники нуждаются в реабилитационных процедурах, не отправлял их на отдых в подведомственное учреждение, а устроил из него базу отдыха для себя, членов семьи и своих друзей. В результате рядовые сотрудники полиции попасть туда не могли. Кроме того, ущерб, причиненный в результате действий Решентникова, превысил 12 млн рублей. Именно столько пошло на текущие затраты на содержание реабилитационного центра.

Еще одним эпизодом, рассмотренном в ходе заседания суда, стал вопрос о строительстве кинологической службы зауральской полиции. Доказано, что Решетников, достоверно зная о невозможности исполнения по вине подрядчика государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Центр кинологической службы УМВД России по Курганской области» в полном объеме, все же подписал не соответствующий действительности акт сдачи-приемки выполненных работ. В результате подрядчик ООО «Арт-Мозаика» получил 2 млн рублей за невыполненную работу.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал бывшего руководителя зауральской полиции виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также приговором суда удовлетворен иск прокурора Курганской области о взыскании с Решетникова более 14 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного коррупционными преступлениями.

Приговор в законную силу не вступил.

Курган, Марианна Шведова

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