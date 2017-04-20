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Курган

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Публикации за 20.04.17

Кокорин пообещал отремонтировать хоккейный корт / Глава Зауралья встретился с жителями области

Кокорин пообещал отремонтировать хоккейный корт Глава Зауралья встретился с жителями области

В селе Глядянское Притобольного района в 2017 году отремонтируют хоккейный корт. Такое поручение накануне дал губернатор региона Алексей Кокорин в ходе приема граждан по личным вопросам, который он провел в приемной Президента РФ в Курганской области. На этот раз к главе региона обратились шесть человек.

Как пояснила представительница села Глядянское, хоккей популярен среди жителей районного центра разных возрастов, поэтому качественный корт им необходим. Она добавила, что команды Притобольного района – постоянные участники областных соревнований на кубок региона, игр «Зауральская метелица», турнира «Золотая шайба».

В свою очередь, губернатор отметил, что поддержка спорта на селе – одно из приоритетных направлений нашей работы.

«Я дам поручение своему первому заместителю – директору Департамента сельского хозяйства Сергею Пугину – он у нас президент хоккейного клуба – помочь вашей детско-юношеской спортивной школе с ремонтом корта в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»», – пообещал Кокорин.

Кроме того, отмечают в пресс-службе регионального кабмина, граждане задавали вопросы, связанные с капремонтом домов и дорог. А одной из заявительниц, жительнице Мишкинского района, была обещана материальная поддержка из областного бюджета на восстановление дома после пожара.

Курган, Марианна Шведова

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