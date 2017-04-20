Житель Кургана, ездивший по поддельным правам, поработает на благо общества

Публикации за 20.04.17

27-летний житель Кургана осужден за использование подложного водительского удостоверения. Приговор в отношении него вынес мировой суд.

Как было установлено, в январе 2017 года молодой курганец, достоверно зная, что оформленное на его имя водительское удостоверение является заведомо подложным документом, использовал его, предъявив его в ходе проверки документов инспектору ГИБДД. И сотрудник инспекции это заметил.

В пресс-службе региональной прокуратуры отмечают, что курганец не стал отрицать своей вины, и в ходе предварительного расследования активно способствовал расследованию уголовного дела, давая полные и последовательные признательные показания. В судебном заседании он признал вину в полном объеме и заявил о своем раскаянии.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. В качестве наказания ему предстоит потрудиться 240 часов на благо общества.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.04.17

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