Недолго погулял. В Зауралье за час отыскали подозреваемого в разбое

Публикации за 20.04.17

В Шатровском районе полицейские задержали подозреваемого в разбое. Сообщение о произошедшем преступлении поступило в отдел полиции накануне, 19 апреля, в 13 часов 10 минут по местному времени. Как поясняют в пресс-службе УМВД России по региону, хозяйка магазина в селе Кондино рассказала, что около 13 часов в магазин пришёл местный житель и, угрожая продавцу, открыто похитил из кассы более 7 тысяч рублей, а также две бутылки пива и две пачки сигарет.

Совершив разбойное нападение, мужчина попытался скрыться в рабочем поселке Каргаполье, но был задержан сотрудниками полиции на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган. В общей сложности, ему удалось погулять около часа.

Подозреваемым оказался 59-летний житель села Кондино, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет. Похищенные денежные средства у задержанного изъяты.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.04.17

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