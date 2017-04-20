В Зауралье у пенсионера изъяли крупную партию марихуаны

Публикации за 20.04.17

В городе Макушино полицейские изъяли у 65-летнего местного жителя марихуану в крупном размере. Наркотические средства пенсионер хранил у себя дома.

Как поясняют в пресс-службе УМВД России по региону, вещество было обнаружено во время проведения оперативных мероприятий. После экспертизы подтвердилось, что это – марихуана массой 396 граммов, что является крупным размером.

По словам мужчины, коноплю он нарвал на пустыре в черте города для личного потребления. В ходе обследования жилища полицейскими также приспособления для употребления наркотика.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.04.17

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