NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 20.04.17

В Зауралье у пенсионера изъяли крупную партию марихуаны

В Зауралье у пенсионера изъяли крупную партию марихуаны

В городе Макушино полицейские изъяли у 65-летнего местного жителя марихуану в крупном размере. Наркотические средства пенсионер хранил у себя дома.

Как поясняют в пресс-службе УМВД России по региону, вещество было обнаружено во время проведения оперативных мероприятий. После экспертизы подтвердилось, что это – марихуана массой 396 граммов, что является крупным размером.

По словам мужчины, коноплю он нарвал на пустыре в черте города для личного потребления. В ходе обследования жилища полицейскими также приспособления для употребления наркотика.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.04.17

Недолго погулял. В Зауралье за час отыскали подозреваемого в разбое. / Житель Кургана, ездивший по поддельным правам, поработает на благо общества. / Кокорин пообещал отремонтировать хоккейный корт. Глава Зауралья встретился с жителями области.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter