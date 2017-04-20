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Курган

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Публикации за 20.04.17

В Кургане без воды останется микрорайон Новосеверный

В Кургане без воды останется микрорайон Новосеверный

В субботу, 22 апреля, в Кургане в микрорайоне Новосеверный планируют отключить холодную воду. По данным пресс-службы АО «Водный союз», ее не будет с 9 утра до 21 часа.

Причина отключения – выполнение врезки водопровода диаметром 160 мм на улице Калинина, 2а.

Под отключение подпадают дома, расположенные по адресам: ул Отдыха,8; ул.Озерная,3; ул. Шевелевская,20, 22; ул. Луначарского,2, 4; ул. Калинина,2; ул. Зайцева,3, 6а, 6, 8; ул. Губанова,20; ул. Отдыха,44. Также воды не будет в теплопункте №152.

Курган, Марианна Шведова

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