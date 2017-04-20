Глава Кургана объяснил, почему набережную не включили в программу благоустройства

Публикации за 20.04.17

Сегодня глава Кургана Сергей Руденко и куратор нацпроекта «Городская среда» в Курганской области Игорь Прозоров провели пресс-конференцию, где рассказали о том, какие территории общественного значения будут благоустроены в 2017 году в областном центре.

По словам Прозорова, всего жители Кургана предложили 27 мест, которые, по их мнению, нуждаются в обретении «нового лица». По итогам работы общественной комиссии было решено остановиться на восьми объектах. Это скейт-парк в ЦПКиО, сквер у памятника Т. Невежину на привокзальной площади, а также Рябковский сквер на улице Перова, скверы у памятников Пичугину и Мальцеву, сквер возле ДК имени Горького, спортивные площадки возле школ №43 и 40. Однако, если после пересчета смет останутся деньги, то число мест может увеличиться. В резерве остаются два сквера – Бошняковский и на улице Гвардейская. Также какой-то из них может подняться в списке, если появятся причины, препятствующие благоустройству одного из вышеуказанных объектов.

Скейт-парк, который решено построить в ЦПКиО, будет небольшим – всего 600 квадратных метров. Поэтому вырубать деревья, чего боятся жители, не придется.

Был задан вопрос о набережной реки Тобол в районе областной Филармонии. Почему этот объект не был включен в список, рассказал Сергей Руденко, добавив, что высока вероятность того, что уже осенью этого года жителям Кургана будет предложено голосовать за него.

– Очень может быть, что скоро начнется строительство Троицкого храма, – пояснил он, добавив, что тогда можно будет объединить несколько проектов для глобальной реконструкции прогулочной зоны возле Тобола.

Добавим, что в общей сложности Курган получит около 92 млн рублей на реализацию нацпроекта в этом году. Из них треть средств пойдет на благоустройство мест общественного значения, две трети – на облагораживание дворов. Заявки по ним принимаются до 3 мая.

Долгосрочная программа благоустройства городской среды на 2018-2022 год будет разработана до сентября 2017 года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.04.17

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