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Курган

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Публикации за 21.04.17

Курганские полицейский изъяли из оборота 11 тысяч литров алкоголя

Курганские полицейский изъяли из оборота 11 тысяч литров алкоголя

В Кургане сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий задержан большегрузный автомобиль, в котором находилась алкогольная продукция и емкости со спритосодержащей жидкостью. Это произошло в ночь на 20 апреля.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в остановленном грузовике оказалось 21286 бутылок алкогольной продукции, а также 600 литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в канистры объемом 4 литра. Какие-либо сопроводительные документы на перевозимый груз у водителя – жителя Петуховского района – отсутствовали.

В ходе осмотра содержимого автомобиля полицейскими было установлено, что алкогольная продукция имеет признаки контрафактности. Весь изъятый алкоголь направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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