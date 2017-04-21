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Курган

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Публикации за 21.04.17

В Зауралье за браконьерами будет следить беспилотник

В Зауралье за браконьерами будет следить беспилотник

Учет и охрану животных в Петуховском, Мокроусовском, Лебяжьевском, Макушинскм и Частоозерском заказниках в Курганской области будет осуществлять самолет-беспилотник производства концерна «Калашников».

Летательный аппарат типа Zala 421 – EМ поступил в распоряжение Экологического фонда региона благодаря договоренности о безвозмездном использовании с ООО «Аквакультура Зауралья».

По информации zauralonline.ru, беспилотник поднимается на высоту до 3600 метров и благодаря встроенному тепловизору способен работать в любое время суток. Самолет оснащен фото и видеоаппаратурой и может автоматически сопровождать заданную цель. Работает аппарат практически бесшумно, поэтому остается незамеченным как для животных, так и для людей. Проводить учет животных он может в радиусе 25-30 километров по сложным замкнутым маршрутам. Технические возможности аппарата достаточные для того, чтобы проводить учет лося, косули, кабана.

Отметим, что кроме наблюдения за животными, воздушное судно будет бороться с незаконной охотой и выслеживать браконьеров.

Курган, Марианна Шведова

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