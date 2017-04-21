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Курган

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Публикации за 21.04.17

В Кургане открылась главная садоводческая выставка года

В Кургане открылась главная садоводческая выставка года

С 20 по 22 апреля в Кургане проходит выставка-ярмарка «Дача. Сад. Огород», которую жители областного центра уже восьмой год подряд ассоциируют с началом дачного сезона. Она расположилась на площадке перед пригородным вокзалом.

– Одним из главных ее достоинств, я считаю то, что здесь собраны многие культуры и сорта, которые раньше не выращивались у нас в области. А садоводы могут получить здесь самую современную, полезную и достоверную информацию у специалистов, – отметил начальник управления развития сельских территорий и перерабатывающей промышленности Сергея Мазалова, количество посетителей и участников выставки увеличивается год от года.

На выставке представлена продукция 50 компаний из Курганской, Свердловской, Челябинской, Омской областей, Алтайского края и других регионов.

Традиционно представлены сорта культур, адаптированных под нестабильный уральский климат. Среди новинок: иммунные яблони, абрикос, лещина, лимонник, фундук, черная малина (гибрид ежевики и малины), вьющаяся жимолость, спирея, курильский чай и гибрид смородины и крыжовника – йошта. Кстати, всю продукцию, представленную на выставке, ежегодно проверяют специалисты отдела карантина растений «Россельхознадзора».

Добавим, что организатором выставки выступили АгроМедиаХолдинг «Светич» и Департамент агропромышленного комплекса Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

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