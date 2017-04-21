В Зауралье потратят полмиллиона рублей на ремонт квартир ветеранов ВОВ

Публикации за 21.04.17

В бюджете Курганской области в 2017 году предусмотрено 500 тысяч рублей на оказание помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим участие непосредственно в боевых действиях. Единовременные денежные выплаты направят на ремонт их квартир. Об этом в ходе «горячей линии» рассказала начальник Главного управления социальной защиты населения Вера Демина.

По ее словам, сейчас этот закон должен получить одобрение Минфина. Как только это произойдет, он будет вынесен на рассмотрение Курганской областной Думы.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, в ходе работы «горячей линии» наибольшее число звонков поступило от тружеников тыла. В основном, они интересовались вопросом улучшения жилищных условий. Вера Демина подчеркнула, что эта мера социальной поддержки не предусмотрена на федеральном уровне.

«Вопрос улучшения жилищных условий касается участников и инвалидов Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) участников. Ежегодно проводится мониторинг социально-бытовых условий их проживания. Практически треть из них уже обследовано. В ходе мониторинга выясняются, какие основные вопросы есть у ветеранов. И по возможности мы либо сами их решаем, либо оказываем социальное сопровождение при взаимодействии с другими органами власти. Все меры социальной поддержки, которые предусмотрены федеральным и областным законодательством, предоставляются в полном объеме», – пояснила Демина.

Отметим, что в этом году на обеспечение жильем участников и инвалидов войны, а также вдов погибших (умерших) участников войны из федерального бюджета будет направлено 32 млн рублей. Часть средств уже поступила. Некоторые граждане уже приступили к поиску квартир. Однако, чтобы полностью закрыть очередность, не хватает примерно 6,5 млн рублей.

«Это живая очередь, которая формируется в постоянном режиме. Улучшат жилищные условия все, кто встал на учет до 1 января 2017 года», – подчеркнула Вера Демина.

Курган, Марианна Шведова

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