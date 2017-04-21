NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.04.17

В Зауралье начался пожароопасный сезон

В Зауралье начался пожароопасный сезон

С 21 апреля указом губернатора Курганской области на территории региона объявлен пожароопасный сезон. Необходимо быть предельно осторожными с огнем, предупреждают специалисты.

В случаях обнаружения возгораний жителей региона просят сообщать об этих фактах по телефону прямой линии лесной охраны Курганской области 8-800-100-94-00 или Региональной диспетчерской службы: 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность, напоминают в пресс-службе губернатора области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 21.04.17

В Зауралье потратят полмиллиона рублей на ремонт квартир ветеранов ВОВ. / В Кургане открылась главная садоводческая выставка года. / В Зауралье за браконьерами будет следить беспилотник.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter