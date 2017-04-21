В Зауралье начался пожароопасный сезон

Публикации за 21.04.17

С 21 апреля указом губернатора Курганской области на территории региона объявлен пожароопасный сезон. Необходимо быть предельно осторожными с огнем, предупреждают специалисты.

В случаях обнаружения возгораний жителей региона просят сообщать об этих фактах по телефону прямой линии лесной охраны Курганской области 8-800-100-94-00 или Региональной диспетчерской службы: 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность, напоминают в пресс-службе губернатора области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 21.04.17

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