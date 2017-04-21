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Курган

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Публикации за 21.04.17

В Кургане пройдет духовой концерт под открытым небом

В Кургане пройдет духовой концерт под открытым небом

23 апреля в курганском парке Победы сводный духовой оркестр Курганской области даст концерт под открытым небом. Так зауральские музыканты одними из первых откроют торжества, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а жители города смогут бесплатно приобщиться к духовому искусству.

Как отмечают в пресс-службе губернатора области, в состав сводного оркестра войдут крупнейшие музыкальные коллективы региона: духовой оркестр Курганского областного музыкального колледжа имени Д. Д. Шостаковича, духовой оркестр «Академия» и духовые оркестры детских музыкальных школ региона. В программе выступления запланированы патриотические музыкальные композиции.

Концерт стартует в 13.30 возле главного мемориального комплекса курганского парка Победы. Следующее выступление сводного духового оркестра пройдет 9 мая – в День Победы.

Добавим, что его инициатором выступило зауральское отделение Всероссийского духового общества. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

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