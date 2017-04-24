Курганцы вышли на митинг против лихачей-маршрутчиков

Публикации за 24.04.17

Накануне вечером, около 19.30 минут по местному времени на перекрестке улиц Дзержинского и Машиностроителей в Кургане люди вышли на несанкционированный митинг. В том самом месте, где 19 апреля под колесами маршрутного «ПАЗика» погиб 7-летний мальчик, курганцы устроили акцию протеста против водителей-лихачей.

Как сообщают наши курганские коллеги, водители оставили свои машины на аварийных сигналах прямо на дороге и принесли цветы. Но мирная акция переросла в протест: по данным журналистов портала oblast45.ru, молодые люди не давали проезда автобусам, следующим по маршруту № 32.

На месте работали сотрудники полиции, которые смогли урегулировать ситуацию.

Курган, Марианна Шведова

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