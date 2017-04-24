Разница в два метра. Паводок в Кургане: будет или нет?

Публикации за 24.04.17

Ровно год назад, 24 апреля 2016 года, вода перелила шоссе Тюнина в Кургане. К вечеру дорога была закрыта для движения. В тот день уровень воды в Тоболе у областного центра составлял 714 см. Сегодня – 486 см.

Как передает корреспондент NDNews, ранее власти региона опасались сложного прохождения весеннего половодья, прогнозируя рост воды до 8 метров при погрешности плюс-минус 1,7 метра. Такой серьезный разбег удивляет, но дает повод для понимающего кивания головой: мы же говорили, может быть и 6,3 метра (что уже и началось).

В преддверии половодья была проведена большая работа: готова техника, обучены специалисты, ведется контроль качества воды, подготовлены места для временного размещения людей, сформированы запасы продуктов, медикаментов и вещей первой необходимости. Но, к счастью, поводов для паники пока нет.

В минувшую субботу губернатор региона Алексей Кокорин стал участником прямого эфира программы «Наше время». Один из вопросов касался паводка. Глава Зауралья заверил: благодаря проведенным работам, приток воды, который ожидается со стороны села Звериноголовское, не должен негативно сказаться на гаражных и дачных кооперативах в районе шоссе Тюнина.

В Звериноголовском, к слову, сейчас самая сложная ситуация. Здесь, начиная с пятницы, Тобол поднялся более чем на 2 метра, кое-где произошли переливы дорог. Уровень воды сейчас составляет 806 см, при этом «неблагоприятные явления» наступают при достижении отметки 890 см.

Добавим, что в целом по области везде, кроме Кургана (сейчас, по данным сайта правительства области, уровень воды составляет 486 см, рост за сутки – 6 см), Звериноголовского и Катайста (плюс 1 см), произошел спад воды в реках.

Курган, Марианна Шведова

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