С начала года зауральские подростки совершили 352 побега

Публикации за 24.04.17

За 3 месяца 2017 года 198 зауральских подростков совершили 352 самовольных ухода. Из детских домов области воспитанники убегали 143 раза, из социально-реабилитационных центров и приютов – 25. Еще 37 раз уходили из дома подростки, воспитывающиеся в приемных и опекаемых семьях.

Местонахождение 148 несовершеннолетних сотрудниками полиции Зауралья было установлено в течение первых суток с момента подачи заявления о розыске, 42 подростка были обнаружены в течение трех суток.

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, чаще всего причинами уходов становится нежелание подростков подчиняться требованиям воспитателей, противопоставление обществу или просто асоциальное поведение. Несовершеннолетние, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предпочитают вести самостоятельный образ жизни, гулять на улице неограниченное время, навещать своих знакомых, родственников.

Добавим, что с начала года из 87 розыскных дел 70 были прекращены в связи с установлением разыскиваемых лиц, в настоящее время ведется работа по установлению местонахождения 17 подростков.

Курган, Марианна Шведова

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