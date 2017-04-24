«А для бизнеса – вырастет?» Курганские депутаты обсудили снижение тарифа для населения

Публикации за 24.04.17

В пятницу, 21 апреля, в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Кургане прошло заседание комиссии по работе с обращениями граждан. Провел встречу с ее участниками – депутатами областной и городской дум – председатель приемной Александр Сапожников.

Как передает корреспондент NDNews, одним из рассмотренных вопросов стало снижение с 1 июля 2017 года тарифов на электроэнергию для населения. С информацией участников совещания ознакомила начальник отдела регулирования тарифов на электрическую энергию и газ Управления ценообразования департамента Юлия Блинова.

Она напомнила собравшимся, что с 1 июля текущего года, после долгих переговоров с энергетиками и в правительстве РФ, которые вел губернатор региона Алексей Кокорин, в Курганской области снизится тариф на электроэнергию для населения. Ранее предполагалось, что с этой даты произойдет их рост, теперь же происходит обратное: жители региона будут платить за свет на 16% меньше, чем сейчас.

«Для городского населения снижение составит с 3 рублей 96 копеек до 3 рублей 21 копейки, для села – с 2 рублей 78 копеек до 2 рублей 21 копейки», – отметила Блинова.

Депутаты за жителей порадовались, но высказали опасения: а за чей счет банкет?

«Если здесь происходит снижение, то где-то будет рост. Не получится ли так, что увеличатся тарифы для бизнеса? – Пояснил депутат Курганской областной Думы Евгений Кафеев. – Это простая логика, за счет чего-то должна произойти компенсация».

Юлия Блинова попыталась объяснить: снижение тарифа для населения происходит за счет снижения оптовой закупочной цены электроэнергии, на чем в марте настояла федеральная антимонопольная служба. И даже не исключила, что в дальнейшем цена будет снижена и для бизнесменов.

Но своего коллегу поддержала и депутат регионального парламента Елена Воронович:

«Здесь два варианта: или возрастет плата для бизнеса, или у энергетиков сократится прибыль. Либо, простите, изначально вы задрали такой тариф, что можно его снизить сейчас», – не согласилась с докладчицей Елена Анатольевна.

Неожиданно формальный, казалось бы, вопрос вызвал оживленную дискуссию. Понять, из каких средств энергетики будут компенсировать убытки, пытались все.

«Скорее всего, будет перераспределение по всему рынку. Но я не могу комментировать за ФАС», – сдалась докладчица.

«Что же, информацию принимаем к сведению. Но с 1 июля будем постоянно мониторить, не увеличится ли тариф для бизнеса. Будем следить за ситуацией и через обращения граждан, посмотрим, какая будет статистика», – резюмировал Александр Сапожников.

А днем позже, 22 апреля, губернатор Зауралья во время прямого эфира программы «Наше время» заявил о планах по снижению тарифов для предпринимателей.

«Работа продолжается. Снижение тарифа для юридических лиц крайне важно – это и инвестиционная привлекательность области, и снижение расходов, которые несут предприниматели, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, у кого энергоемкое, затратное производство», – отметил Кокорин, отвечая на вопрос ведущего.

Курган, Марианна Шведова

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