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Курган

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Публикации за 24.04.17

В Зауралье 80-летний мужчина попал под колеса самосвала

В Зауралье 80-летний мужчина попал под колеса самосвала

В субботу, 22 апреля, в Шадринске в аварии пострадал пенсионер. ДТП произошло в около 9 утра возле дома №36 на улице Автомобилистов.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, 38-летний водитель на автомобиле ГАЗ САЗ 3507 совершил наезд на пешехода. Выяснилось, что 80-летний мужчина переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу, правда, нерегулируемому. В результате ДТП пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Добавим, что в общей сложности в период с 21 по 23 апреля на территории Кургана и дорогах области зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие. Сотрудниками ГИБДД пресечено 2081 нарушение Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержан 41 водитель. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 760 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, Марианна Шведова

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