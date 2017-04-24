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Курган

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Публикации за 24.04.17

В Зауралье пройдет «горячая линия» для пострадавших от радиации

В Зауралье пройдет «горячая линия» для пострадавших от радиации

Завтра, 25 апреля, в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области пройдет «горячая телефонная линия» по вопросам предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

На вопросы зауральцев ответят начальник отдела по делам инвалидов и лиц, подвергшихся воздействию радиации Наталья Щур, а также специалисты отдела и руководители управлений социальной защиты населения по месту жительства граждан.

Телефоны горячей линии в Кургане: 8 (3522) 45-90-96, 44-73-53.

В пресс-службе губернатора области отмечают, что работать «горячая линия» будет с 9:00 до 12:00.

Курган, Марианна Шведова

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