Глава Зауралья отметил премиями лучших ученых

Публикации за 25.04.17

Премиями губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности в этом году отмечены семь научных работ зауральских ученых. Лауреатов накануне поздравил глава региона.

Как подчеркнул, обращаясь к ученым, Алексей Кокорин, экономика не может успешно развиваться без научных разработок.

«В этом году конкурсная комиссия хорошо поработала, и мы убеждены, что те работы, которые были по достоинству оценены, с научной точки зрения имеют большую ценность. В перспективе они найдут применение в промышленности, сельском хозяйстве», – подчеркнул губернатор, добавив, что правительство Курганской области и далее будет поддерживать новые научные разработки, инновационные технологии.

Как отмечают в пресс-службе регионального кабмина, в этом году на соискание премии было выдвинуто более 30 научных работ. Номинаций было семь: «Естественные науки», «Технические науки», «Сельскохозяйственные науки», «Экономические науки», «Гуманитарные науки», «Медицинские науки», «Инновационная деятельность». Лауреатами стали ученые из Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева, Шадринского государственного педагогического университета, Уральского государственного университета путей сообщения в Кургане, Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова», ЗАО «Курганстальмост», ООО «Мостпроект».

Представленные работы касались исследования применимости трубобетонных конструкций для создания пешеходных и малых автодорожных мостов, оценки уровня развития сельских территорий, гусеводства, энергоснабжения объектов промышленности и АПК и других сфер.

Курган, Марианна Шведова

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