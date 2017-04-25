В Зауралье задумались над созданием очередного кластера

Публикации за 25.04.17

В Курганской области может появиться еще один кластер – производителей транспортных средств, работающих на газомоторном топливе. Об этом заявил директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов в ходе открытого диалога с представителями бизнеса, который состоялся по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области Игоря Клепинина.

Как было отмечено, цель создания такого кластера – выполнение взятых регионом на себя обязательств по соглашению с ООО «Газпром газомоторное топливо», сообщают в пресс-службе регионального кабмина.

В беседе приняли участие более десятка представителей бизнеса из муниципальных образований, члены общественного экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Курганской области. Вице-губернатору задавали вопросы, касающиеся аспектов деятельности интернет-провайдеров в районах, снижения тарифной нагрузки на предприятия и порядка расчетов за электроэнергию, потребляемую сельхозтоваропроизводителями, форм поддержки бизнеса и другие. Среди поднятых предпринимателями проблем стали дорогостоящее оборудование и отсутствие квалифицированных кадров. По словам Константинова, в первом случае может помочь Фонд развития промышленности, оказывающий соответствующую поддержку предпринимателям, желающим запустить высокотехнологичное производство.

«Есть и меры на региональном уровне, например, заключение специального инвестиционного контракта. Что касается кадровой проблемы – здесь нужен комплексный подход со стороны и органов власти и бизнеса», – сказал Александр Константинов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.04.17

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