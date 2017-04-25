В Шадринске сбили двух детей / В одном случае ДТП произошло на пешеходном переходе

Публикации за 25.04.17

За прошедшие сутки на территории Курганской области зарегистрировано 32 аварии. В двух ДТП пострадали дети. Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, оба этих происшествия произошли в Шадринске.

В 17-15 на улице Ефремова, 109 35-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-11193, сбил 8-летнюю девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. С различными травмами школьница госпитализирована в больницу.

В 17-30 на улице Пионерская у дома №54 был сбит 8-летний мальчик. Ребенок выбежал на дорогу из-за стоящего транспорта в неустановленном месте. В результате попал под колеса ВАЗ-211440. Несовершеннолетний с травмами также госпитализирован в больницу. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.04.17

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