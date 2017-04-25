Правительство Зауралья влезет в очередные кредиты, чтобы покрыть дефицит бюджета

Публикации за 25.04.17

Правительство Курганской области объявило аукцион на оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета региона. Закупка разбита на девять лотов: в трех случаях речь идет о кредитной линии с лимитом в сумме 1 000 000 000 (один миллиард) рублей сроком на три года, в остальных региональный кабмин рассчитывает на сумму в 400 миллионов рублей.

На своих страницах в социальных сетях известный зауральский предприниматель Владимир Тихомиров привел нехитрую арифметику действий кабмина.

«А тем временем Курганская область все занимает и занимает... Надеемся что для решения новых амбициозных инвестиционных проектов! 6,4 млрд рублей под проценты в 1,6 млрд рублей...», – пишет Тихомиров.

В условиях аукциона, заказчиком которого является правительство Курганской области, а источником финансирования – бюджет региона, указана и стартовая центра контракта. Так, за кредитную линию в 400 млн рублей власти Зауралья готовы «заплатить» 128 млн рублей за три года, а за кредит в миллиард рублей – почти 320 млн рублей. То есть ежемесячный платеж финансовой организации-победителю составит порядка 8,8 млн рублей в месяц, что меньше 10% ставки. Отметим, что эти данные рассчитаны на основании стартовой – максимальной – цены контракта и могут быть снижены, если участники предложат лучшие условия.

Напомним, в прошлом году доходы областного бюджета составили более 32,6 млрд. рублей, в то время как расходы превысили 35,5 млрд рублей. При этом госдолг Курганской области превысил 15 млрд рублей, и динамики к снижению не наблюдается.

Заявки на участие будут приниматься на официальном сайте госзакупок до 26 мая 2017 года. Сам аукцион назначен на 1 июня 2017 года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.04.17

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