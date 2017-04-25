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Курган

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Публикации за 25.04.17

Правительство Зауралья влезет в очередные кредиты, чтобы покрыть дефицит бюджета

Правительство Зауралья влезет в очередные кредиты, чтобы покрыть дефицит бюджета

Правительство Курганской области объявило аукцион на оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета региона. Закупка разбита на девять лотов: в трех случаях речь идет о кредитной линии с лимитом в сумме 1 000 000 000 (один миллиард) рублей сроком на три года, в остальных региональный кабмин рассчитывает на сумму в 400 миллионов рублей.

На своих страницах в социальных сетях известный зауральский предприниматель Владимир Тихомиров привел нехитрую арифметику действий кабмина.

«А тем временем Курганская область все занимает и занимает... Надеемся что для решения новых амбициозных инвестиционных проектов! 6,4 млрд рублей под проценты в 1,6 млрд рублей...», – пишет Тихомиров.

Новый День: Правительство Зауралья влезет в очередные кредиты, чтобы покрыть дефицит бюджета

В условиях аукциона, заказчиком которого является правительство Курганской области, а источником финансирования – бюджет региона, указана и стартовая центра контракта. Так, за кредитную линию в 400 млн рублей власти Зауралья готовы «заплатить» 128 млн рублей за три года, а за кредит в миллиард рублей – почти 320 млн рублей. То есть ежемесячный платеж финансовой организации-победителю составит порядка 8,8 млн рублей в месяц, что меньше 10% ставки. Отметим, что эти данные рассчитаны на основании стартовой – максимальной – цены контракта и могут быть снижены, если участники предложат лучшие условия.

Новый День: Правительство Зауралья влезет в очередные кредиты, чтобы покрыть дефицит бюджета

Напомним, в прошлом году доходы областного бюджета составили более 32,6 млрд. рублей, в то время как расходы превысили 35,5 млрд рублей. При этом госдолг Курганской области превысил 15 млрд рублей, и динамики к снижению не наблюдается.

Заявки на участие будут приниматься на официальном сайте госзакупок до 26 мая 2017 года. Сам аукцион назначен на 1 июня 2017 года.

Курган, Марианна Шведова

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