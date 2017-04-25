Зауральскому осужденному, совершившему побег из колонии, пришлось ампутировать пальцы

Публикации за 25.04.17

В Кетово суд вынес приговор осужденному за совершение побега из мест лишения свободы. Вернулся в колонию мужчина «не совсем целым».

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе региональной прокуратуры, 33-летний житель Далматовского района, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 области, был осужден в 2002 году за совершение особо тяжких преступлений на 18 лет. В январе 2016 года по его ходатайству суд изменил вид исправительного учреждения на колонию поселения, спустя год из которой он и сбежал.

Это произошло в январе 2017 года. В вечернее время мужчина, находясь в административном помещении участка колонии, через окно здания совершил побег. Он убежал в сторону Заозерного, где на следующий день был задержан сотрудниками УФСИН в районе железнодорожного полотна.

«В связи с тем, что в течение суток он находился на улице при низкой температуре, получил обморожение пальцев рук и ног повлекшее их ампутацию», – добавляет источник.

Решением суда мужчина за совершение побега приговорен к полутора годам тюрьмы. Кроме того, с учетом совершения данного преступления ему изменен вид исправительного учреждения и уже 3 года 6 месяцев он проведет в колонии строгого режима.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.04.17

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