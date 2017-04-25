NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.04.17

Зауральскому осужденному, совершившему побег из колонии, пришлось ампутировать пальцы

Зауральскому осужденному, совершившему побег из колонии, пришлось ампутировать пальцы

В Кетово суд вынес приговор осужденному за совершение побега из мест лишения свободы. Вернулся в колонию мужчина «не совсем целым».

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе региональной прокуратуры, 33-летний житель Далматовского района, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 области, был осужден в 2002 году за совершение особо тяжких преступлений на 18 лет. В январе 2016 года по его ходатайству суд изменил вид исправительного учреждения на колонию поселения, спустя год из которой он и сбежал.

Это произошло в январе 2017 года. В вечернее время мужчина, находясь в административном помещении участка колонии, через окно здания совершил побег. Он убежал в сторону Заозерного, где на следующий день был задержан сотрудниками УФСИН в районе железнодорожного полотна.

«В связи с тем, что в течение суток он находился на улице при низкой температуре, получил обморожение пальцев рук и ног повлекшее их ампутацию», – добавляет источник.

Решением суда мужчина за совершение побега приговорен к полутора годам тюрьмы. Кроме того, с учетом совершения данного преступления ему изменен вид исправительного учреждения и уже 3 года 6 месяцев он проведет в колонии строгого режима.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.04.17

В Шадринске сбили двух детей. В одном случае ДТП произошло на пешеходном переходе. / Правительство Зауралья влезет в очередные кредиты, чтобы покрыть дефицит бюджета. / В Зауралье задумались над созданием очередного кластера.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter