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Курган

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Публикации за 25.04.17

30-летнего курганца задержали с пакетом «синтетики»

30-летнего курганца задержали с пакетом «синтетики»

Вечером 23 апреля в Кургане по улице Куйбышева в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 30-летнего ранее несудимого неработающего жителя города. При себе у него находился полиэтиленовый пакет с подозрительным веществом.

Как отмечают в пресс-службе регионального УМВД России, содержимое пакета оказалось сильнодействующим наркотическим средством синтетического происхождения общей массой около трех граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Отметим, что санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.04.17

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