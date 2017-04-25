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Курган

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Публикации за 25.04.17

В Кургане администратор парка аттракционов пойдет под суд

В Кургане администратор парка аттракционов пойдет под суд

В Кургане утверждено обвинительное заключение в отношении администратора парка аттракционов ООО «Детский городок», где в августе прошлого года травмировались ребенок и мужчина. Сотруднице парка грозит до 6 лет тюрьмы. Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

По версии следствия, женщина, ответственная за безопасность предоставляемых услуг в парке аттракционов, организованного на территории Городского сада, допустила эксплуатацию аттракциона «Пиратские лодки» без учета предела его прочности. Кроме того, на аттракционе не были устранены неисправности и проведение проверки его технического состояния специализированной организацией. По этим причинам 15 августа 2016 года в вечернее время произошло обрушение конструкции аттракциона, на котором в этот момент катались маленький ребенок и мужчина. Оба они получили телесные повреждения.

В ходе расследования были установлены многочисленные нарушения требований безопасности здоровья потребителей, предусмотренные ГОСТ, при эксплуатации аттракционов, расположенных на территории Городского сада в г. Кургане.

В случае признания виновной, обвиняемой может быть назначено наказание в виде штрафа до 500 000 рублей либо лишения свободы на срок до 6 лет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.04.17

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