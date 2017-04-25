Сотрудники пяти управкомпаний Кургана долгое время не получали зарплату

Публикации за 25.04.17

В Кургане после вмешательства прокуратуры работникам пяти управляющих организаций города выплатили долгожданную зарплату. Общая сумма выплат составила более 1,4 млн. рублей

Как сообщают в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения трудового законодательства было выявлено в ходе проверки в деятельности управляющих компаний ООО «Восток-Центр», ООО «ЖЭУ № 1, ООО «ЖЭУ» № 2, ООО «ЖЭУ» № 3 и ООО «ЖУЭ» № 4.

Было установлено, что перед 140 работниками жилищно-коммунальной сферы за период с января по март 2017 года образовалась задолженность по заработной плате в сумме более 3 млн. рублей.

В связи с этим прокурором в отношении юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам их рассмотрения общества привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму в размере 200 тысяч рублей.

В результате прокурорского вмешательства удалось добиться частичного погашения заработной платы на сумму свыше 1,4 млн. рублей.

Ситуация с погашением задолженности по заработной плате находится на постоянном контроле прокуратуры области

Курган, Марианна Шведова

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