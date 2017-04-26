Данные разнятся. В Кургане не могут решить, будет паводок или нет

Публикации за 26.04.17

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявил, что паводковая ситуация прошлого года в регионе не повторится. Некоторые опасения вызывает село Звериноголовское, где уровень воды превысил 8 метров над нулем поста. Это, отметил глава региона, пик паводка.

«Ожидаем, что сейчас вода пойдет на спад. Три-четыре дня остается до пика в Притобольном районе. А в областном центре воду из Звериноголовского мы ожидаем через 9-10 дней. Таким образом, пиковый уровень на Тоболе в районе Кургана придется на 4-7 мая. Расслабляться всем службам еще рано. Однако, подчеркиваю, ситуация полностью контролируемая. Прошлогоднее половодье в Зауралье не повторится», – цитирует слова Кокорина пресс-служба регионального кабмина.

Тема паводка поднималась и на «деловом понедельнике», который накануне провел глава города Кургана Сергей Руденко.

Там, напротив, говорилось, что максимальный уровень воды в реке Тобол превысит среднюю многолетнюю величину и при достижении максимальных отметок возможны неблагоприятные гидрологические явления. По данным специалистов, дата 4 мая (плюс-минус 4 дня) определена как день, когда будет достигнут максимальный уровень воды во время весеннего половодья. В прошлом году пик паводка пришёлся на 30 апреля.

Как отметил Сергей Руденко, вопрос подготовки к предстоящему паводку сейчас имеет первостепенное значение.

«По опыту прошлых лет нам известны уязвимые места, поэтому мы должны уделить особое внимание решению таких вопросов, чтобы минимизировать последствия весеннего паводка в этом году. Наступает время, когда всем службам необходимо быть в полной боевой готовности», – подчеркнул он.

Участники совещания обсудили вопрос необходимости пересыпки водных потоков или установки водооткачивающих устройств в местах возможного подтопления. Было отмечено, что в зоне риска также находится Малочаусовский мост. В прошлом году он был закрыт при уровне воды в 620 сантиметров. Участниками совещания было принято решение еще раз выехать на уязвимые объекты, чтобы оценить ситуацию на сегодняшний день, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Курган, Марианна Шведова

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