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Курган

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Публикации за 26.04.17

Курганские торговые центры не защищены от пожаров

Курганские торговые центры не защищены от пожаров

В Кургане прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан выявлены многочисленные нарушения в ряде магазинов и крупных торговых центрах.

Среди них, отмечают в ведомстве, ТЦ «Даниловский», где не разработана специальная программа по обучению работников организации мерам пожарной безопасности и проведению противопожарных инструктажей. На здание торгового центра отсутствует декларация пожарной безопасности. На 1 этаже под лестничным маршем ведется торговля, что является нарушением Правил противопожарного режима.

Подобные нарушения выявлены при проверках торговых центров: «Аннушка», «Мебель», «Ежевика», «Метрополис», «Детский мир», «Мир одежды и обуви» и других.

По результатам проверки в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. В адрес руководителей организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства.

Курган, Марианна Шведова

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