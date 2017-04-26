Курганские торговые центры не защищены от пожаров

Публикации за 26.04.17

В Кургане прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан выявлены многочисленные нарушения в ряде магазинов и крупных торговых центрах.

Среди них, отмечают в ведомстве, ТЦ «Даниловский», где не разработана специальная программа по обучению работников организации мерам пожарной безопасности и проведению противопожарных инструктажей. На здание торгового центра отсутствует декларация пожарной безопасности. На 1 этаже под лестничным маршем ведется торговля, что является нарушением Правил противопожарного режима.

Подобные нарушения выявлены при проверках торговых центров: «Аннушка», «Мебель», «Ежевика», «Метрополис», «Детский мир», «Мир одежды и обуви» и других.

По результатам проверки в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. В адрес руководителей организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 26.04.17

Данные разнятся. В Кургане не могут решить, будет паводок или нет. / Сотрудники пяти управкомпаний Кургана долгое время не получали зарплату. / В Кургане администратор парка аттракционов пойдет под суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»