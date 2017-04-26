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Курган

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Публикации за 26.04.17

В Зауралье изменили порядок формирования общественной палаты

В Зауралье изменили порядок формирования общественной палаты

Правительство Курганской области внесло изменения в формирование общественной палаты региона. Это было необходимо, чтобы привести местное законодательство в соответствие с федеральным.

Как отметил руководитель аппарата правительства Вадим Шумков, ранее девять членов палаты утверждались губернатором, девять – Курганской областной Думой, 28 человек – из числа районных Общественных палат.

«Сейчас порядок будет следующий: 15 кандидатов утверждает губернатор, 15 – Курганская областная Дума, и совместно эти 30 человек выбирают из общественных организаций еще 15 представителей. Таким образом, меняется общее число членов Общественной палаты Курганской области – 45», – сказал Шумков.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, общественная палатасоздана для усиления взаимодействия граждан, представителей некоммерческих организаций с органами государственной власти и местного самоуправления, защиты прав и законных интересов людей.

Курган, Марианна Шведова

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