Зауральским фермерам сделают 85% скидку на покупку земли

Публикации за 26.04.17

Правительство Курганской области установило цену, за которую орган местного самоуправления может продать земельные участки, расположенные в границах населенного пункта и предоставленные для ведения сельскохозяйственного производства. Об этом сообщают в пресс-службе регионального кабмина.

По словам директоа департамента имущественных и земельных отношений Михаила Герштанского, речь идет только о земельных участках, где отсутствуют здания или сооружения, и предоставленных сельскохозяйственной организации, крестьянскому (фермерскому) хозяйству в бессрочное пользование или на праве пожизненного наследуемого владения.

Если эти условия соблюдены, то сельхозорганизация или фермер смогут приобрести земельный участок в собственность по цене в размере 15% его кадастровой стоимости.

Курган, Марианна Шведова

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