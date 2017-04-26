В Зауралье подросла величина прожиточного минимума

Публикации за 26.04.17

В первом квартале величина прожиточного минимума на душу населения в Курганской области составила 9438 рублей, что на 3,2 % больше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом на заседании правительства региона сообщил заместитель директора департамента экономического развития Александр Кондратов.

По его словам, для трудоспособного населения эта цифра составила 10069 рублей, для детей – 9914 рублей, для пенсионеров – 7831 рублей.

Отметим, что величина прожиточного минимума не является показателем доходов населения. Она применяется в качестве расчетного критерия для определения права на получение ряда мер государственной и социальной помощи (выплата ежемесячных пособий на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 26.04.17

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