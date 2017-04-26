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Курган

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Публикации за 26.04.17

Шесть с половиной тысяч зауральцев не могут выехать за границу из-за долгов

Шесть с половиной тысяч зауральцев не могут выехать за границу из-за долгов

В настоящее время запрет на выезд за границу действует в отношении шести с половиной тысяч жителей Курганской области. В преддверии летних каникул и отпусков сотрудники Службы судебных приставов призывают граждан погасить свои долги.

Как отмечают в ведомстве, перед тем, как планировать отпуск, следует проверить себя на наличие задолженности. Нередки случаи, когда должников просто не пускают в поезд или самолет.

Узнать о своих долгах можно с помощью Банка данных исполнительных производств, который действует на сайте УФССП России по Курганской области. При этом граждане имеют возможность погасить долги без посещения отделов судебных приставов с помощью электронных платежных систем или распечатав уже готовую квитанцию для последующей оплаты в банке.

Курган, Марианна Шведова

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