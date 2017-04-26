Зауральские чиновники заложат памятную аллею

Публикации за 26.04.17

В пятницу, 28 апреля, члены правительства Курганской области в рамках акции Всероссийский день посадки леса примут участие в закладке памятной аллеи в селе Старый Просвет. Об этом сообщил накануне директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев. По его словам, аллею посвятят году экологии в России.

«29 апреля будет проводиться Всероссийский экологический субботник. План мероприятий утвержден губернатором Курганской области. Все сотрудники органов исполнительной власти приглашаются на эти мероприятия», – отметил Гусев.

Добавим, что в рамках Года экологии в России в Курганской области запланировано проведение более 180 мероприятий, в которых примут участие органы исполнительной власти, местного самоуправления, общественные организации и объединения, предприятия региона.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 26.04.17

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