В Зауралье рассчитывают на двойной рост промпроизводства

Публикации за 26.04.17

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин в ходе сегодняшнего отчета перед депутатами заявил о том, что к 2025 году объем промышленного производства в Зауралье должен вырасти вдвое. Вопрос развития промышленности, по словам главы региона, остается актуальным для области.

«Сегодня доля промышленных предприятий в доходной части бюджета – 82%. То, что за прошлый год у нас более чем на три миллиарда рублей были увеличены собственные доходы, в основном это заслуга крупных налогоплательщиков – наших промышленных предприятий. За два предыдущих года открыт ряд новых производств, прошла модернизация на некоторых крупных предприятиях», – отметил губернатор.

Кроме того, по словам Кокорина, практически все предприятия, которые работали последнее десятилетие, на сегодняшний день загружены.

«На девять месяцев текущего года все предприятия законтрактованы в полном объеме по промышленному производству. По первому кварталу текущего года мы приросли на 700 млн. рублей к уровню прошлого года по доходам, в основном за счет крупных и средних предприятий. Курганская область к 2025 году в два раза должна увеличить объем промышленного производства. Сейчас эта сумма составляет 115 млрд. рублей, но для того, чтобы эффективно решать все поставленные задачи – Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и те, что мы ставим сами перед собой. Это необходимо сделать для того, чтобы доходная часть бюджета составляла не 20 млрд. рублей, как в этом году мы планируем, а хотя бы около 35-40 млрд. рублей. Тогда все те вопросы, которые ставят жители Зауралья перед нами, будут сами по себе решаться», – цитирует Кокорина пресс-служба главы Зауралья.

Добавим, что по итогам I квартала 2017 года индекс промышленного производства в Курганской области составил 107,7%, в том числе по обрабатывающим производствам – 110%.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 26.04.17

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