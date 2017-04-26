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Курган

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Публикации за 26.04.17

Губернатор Зауралья о паводке: никакой опасности нет

Губернатор Зауралья о паводке: никакой опасности нет

Сегодня в ходе заседания Курганской областной Думы губернатор Алексей Кокорин ответил на вопросы депутатов о противопаводковых мероприятиях и интенсивности весеннего половодья в регионе.

По словам руководителя области, река Исеть стабильно снижается вблизи городов Далматово, Шадринск и села Мехонское. Уровень воды возле Катайска за сутки увеличился на 5 см.

«При этом никакой опасности нет, – подчеркнул Кокорин. – Возле рабочего поселка Каргаполье вторую неделю наблюдается снижение Миасса. Река Уй – тоже вторую неделю понижается. Да, здесь было традиционное подтопление, сразу организована переправа, но так как вода больше не растет, необходимость в ней отпадет».

В Звериноголовском отмечено понижение в 1 см. Дорога на «Сосновую рощу» остается скрытой водой, но, при сохранении темпа снижения, через неделю по ней могут пустить транспорт.

«Критическая ситуация теперь может возникнуть в селе Глядянское. До Кургана от Звериноголовского доходит примерно 30-35 процентов воды. Даже при сложных погодных условиях, изменение уровня в реке Тобол в Кургане в этом году не вызовет негативных последствий для большинства дачников и владельцев гаражей», – отметил Алексей Кокорин.

Отдельно обговорили и ситуацию с шоссе Тюнина, закрытие которого в прошлом году вызвало большие неудобства.

«Сейчас поставлена задача руководству Кургана подготовить проектно-сметную документацию, чтоб в следующих годах при возможном паводке не прекращать транспортное движение на шоссе Тюнина. Предполагается, что в трех местах будут сделаны мостовые конструкции, произведена отсыпка с левой и с правой части», – сообщил губернатор.

Курган, Марианна Шведова

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