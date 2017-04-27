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Курган

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Публикации за 27.04.17

Депутат Курганской гордумы подал в отставку

Депутат Курганской гордумы подал в отставку

Накануне в ходе очередного заседания Курганской городской думы народные избранники прекратили полномочия депутата городского парламента Александра Мазеина. Заявление он подал по собственному желанию.

Как пояснил заместитель председателя Курганской городской Думы, председатель постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, Регламенту городской Думы и депутатской этике Александр Якушев, решение принято на основании личного заявления депутата. Сам Мазеин объяснил свое решение ухудшением состояния здоровья.

Коллеги Александра Мазеина по депутатскому корпусу единогласно поддержали выбор парламентария. Они поблагодарили его за неравнодушный подход и большой вклад в совершенствование работы городского парламента.

Напомним, Александр Мазеин представлял интересы жителей округа №6, расположенного в самом центре Кургана.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Кургана

Курган, Марианна Шведова

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