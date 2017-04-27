Курганские депутаты лишились компенсаций

Публикации за 27.04.17

Накануне депутаты Курганской городской Думы в ходе очередного заседания приостановили действие статьи 15 Положения «О статусе депутата Курганской городской Думы», которая касается предоставления народным избранникам компенсационных выплат на осуществление депутатской деятельности. Решение принято большинством голосов.

Как поясняют в пресс-службе муниципалитета, право на компенсацию будет приостановлено, начиная с 1 июля текущего года и до принятия соответствующего решения о введении её в действие.

По словам зампредседателя городского парламента Александра Якушева, в настоящее время подготовлен и направлен в Курганскую областную Думу проект Закона Курганской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Курганской области».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 27.04.17

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