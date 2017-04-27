NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 27.04.17

Курганские полицейские просят жителей не выходить на митинг «Надоело»

Курганские полицейские просят жителей не выходить на митинг «Надоело»

Управление МВД по Курганской области призывает жителей города воздержаться от участия в несогласованном митинге, который запланирован на 29 апреля. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Источник отмечает, что мероприятие не было согласовано, а потому участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

«УМВД России по Курганской области предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Вместе с тем, в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что создает угрозу вашей личной безопасности», – предупреждают полицейские.

Напомним, на 29 апреля запланировано проведение акций «Надоело» по сбору писем Президенту РФ в разных субъектах страны. Курган исключением не стал, тут представители движения «Открытая Россия» намерены собрать письма Президенту с просьбой не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году. Координатором мероприятия, согласно данным, опубликованным в группе акции в соцсети Вконтакте, является некий Михаил Кузовков. Уведомление о проведении мероприятия было подано курганцами в правительство области 24 апреля, но акцию не согласовали.

Напомним также, что 26 апреля Генпрокуратура РФ объявила о признании «нежелательными организациями» зарегистрированных в Великобритании организаций «Открытая Россия» и одноименного сетевого движения.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 27.04.17

Курганские депутаты лишились компенсаций. / Депутат Курганской гордумы подал в отставку. / Шесть с половиной тысяч зауральцев не могут выехать за границу из-за долгов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter