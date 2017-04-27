Курганские полицейские просят жителей не выходить на митинг «Надоело»

Публикации за 27.04.17

Управление МВД по Курганской области призывает жителей города воздержаться от участия в несогласованном митинге, который запланирован на 29 апреля. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Источник отмечает, что мероприятие не было согласовано, а потому участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

«УМВД России по Курганской области предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Вместе с тем, в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что создает угрозу вашей личной безопасности», – предупреждают полицейские.

Напомним, на 29 апреля запланировано проведение акций «Надоело» по сбору писем Президенту РФ в разных субъектах страны. Курган исключением не стал, тут представители движения «Открытая Россия» намерены собрать письма Президенту с просьбой не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году. Координатором мероприятия, согласно данным, опубликованным в группе акции в соцсети Вконтакте, является некий Михаил Кузовков. Уведомление о проведении мероприятия было подано курганцами в правительство области 24 апреля, но акцию не согласовали.

Напомним также, что 26 апреля Генпрокуратура РФ объявила о признании «нежелательными организациями» зарегистрированных в Великобритании организаций «Открытая Россия» и одноименного сетевого движения.

Курган, Марианна Шведова

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