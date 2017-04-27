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Курган

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Публикации за 27.04.17

В Зауралье предприниматель убил работника из-за срыва заказа

В Зауралье предприниматель убил работника из-за срыва заказа

В Курганской области житель села Введенское обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, местный предприниматель избил своего работника, из-за чего тот умер на следующий день.

Как поясняют в пресс-службе СУ СКР по региону, происшествие случилось в январе 2017 года. Предпринимателю, занимающемуся изготовлением столярных изделий, поступило несколько выгодных заказов, которые нужно было выполнить очень быстро. Их он передал двум наемным работникам.

Накануне сдачи заказа работодатель увидел, что работы не выполнены, а исполнители пьяны. В ходе возникшей ссоры он пустил в ход кулаки, одному из них нанеся побои, а второго избив так, что на следующий день он умер в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы. К слову, в медучреждение его доставил сам работодатель. Уже в ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.

Курган, Марина Шашкова

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